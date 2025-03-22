* движение ЛГБТ признано экстремистскими и запрещено на территории РФ

Будапешт, 22 марта, 2025, 13:40 — ИА Регнум. В Венгрии нескольких депутатов оппозиционной партии Momentum и независимого парламентария Акоша Хадхази оштрафовали на сумму более 80 млн форинтов (порядка 18 млн рублей) за применение дымовых файеров в парламенте. Они выступали против принятия закона о запрете ЛГБТ-парадов (движение ЛГБТ признано экстремистскими и запрещено на территории РФ). Об этом 21 марта сообщил портал Index.

Attila Volgyi/Global Look Press

18 марта парламентарии пытались сорвать голосование по соответствующей поправке к закону, исполняя советский гимн, поджигая дымовые шашки и разбрасывая листовки с непристойным содержанием.

Спикер Ласло Кёвер наложил самый крупный штраф на лидера фракции Давида Бедё. Ему придется заплатить свыше 24 млн форинтов (5,5 млн рублей). Парламентария также отстранили от участия в заседаниях парламента. Крупные штрафы получили еще четверо представителей партии и Хадхази, который должен выплатить 12 млн форинтов (2,7 млн рублей).

«Беспрецедентное поведение парламентариев было вызывающе антиобщественным и могло вызвать скандал, подорвать авторитет Национальной ассамблеи и достоинство сессии», —указано в решении Кёвера.

Отмечается, что действия депутатов также угрожали здоровью других участников заседания и могли привести к пожару в здании.

Представители оппозиционной партии ранее заявили, что своими действиями хотели не только помешать голосованию, но и привлечь внимание к лишению избирательных прав, вызванному поправкой. Партия пообещала дальнейшие демонстрации и акции.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране право ребенка на здоровое физическое, умственное, интеллектуальное и нравственное развитие стоит на первом месте. Власти не позволят чуждой идеологии подвергать опасности детей, подчеркнул он.

В феврале глава администрации Орбана Гергей Гуйяш отметил, что правительство Венгрии намерено внести в парламент республики поправку о существовании только двух полов. Ранее, в январе, подобный указ подписал президент США Дональд Трамп. В документе также уточняется, что слова «женщина» и «девочка» относятся к совершеннолетним и несовершеннолетним лицам женского пола, а «мужчина» и «мальчик» — к совершеннолетним и несовершеннолетним лицам мужского пола.

В октябре прошлого года председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», запрещающий пропаганду ЛГБТ и смену пола. Документ основан на здравой мысли, историческом опыте и веками укреплявшихся христианских, грузинских и европейских ценностях, подчеркнул он.