Москва, 22 марта, 2025, 13:36 — ИА Регнум. Интернет-провайдер Lovit подвергся массированной DDoS-атаке. Об этом 22 марта сообщили в Роскомнадзоре.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Провайдер Lovit подвергся массированной DDoS-атаке, которая началась в 09:58 мск 21 марта и, по состоянию на 12:45 мск 22 марта, все еще продолжается», — сообщили в ведомстве.

На пике мощность атаки составляла до 65 Гбит/с, скорость — до 6,33 млн пакетов в секунду.

Lovit работает над восстановлением работы сервисов. Помощь в отражении атаки оказывают специалисты Центра мониторинга и управления сетью. Для этого используется Национальная система противодействия DDoS-атакам, отметили в Роскомнадзоре.

К настоящему моменту доступ абонентов Lovit в интернет частично восстановлен.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта абоненты Lovit в Москве, Подмосковье и Ленинградской области начали массово жаловаться на отсутствие интернета. Больше всего жалоб поступало с трех до девяти часов вечера.

Компания Lovit 22 марта сообщила, что отражает массированную DDoS-атаку.

По данным сайт Downdetector, 22 марта за последний час на сбой пожаловался 1531 абонент, за сутки поступило 46 347 жалоб. При этом 75% жалоб поступает на общий сбой, 11% — на сбой личного кабинета.