Кашира, Московская область, 22 марта, 2025, 13:37 — ИА Регнум. В подмосковной Кашире загорелся бункер с мукой. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС России

«Пожар локализован на 920 квадратах. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Отмечается, что в тушении пожара в здании на улице Ильича задействованы 35 сотрудников экстренных служб и 11 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день еще один пожар произошел в Ставрополе — загорелось здание краевого Союза ветеранов боевых действий. Отмечается, что выгорело примерно 20 кв. м, пострадавших не было. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Очередной пожар ликвидировали 22 марта в Санкт-Петербурге — вспыхнул металлический ангар на Предпортовой улице. Отмечается, что огонь разошелся на 450 кв. м, инциденту был присвоен повышенный ранг сложности. О пострадавших нет информации.