Сыктывкар, 22 марта, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Массовый завал произошел 22 марта во время женского масс-старта на 50 км в рамках чемпионата России по лыжным гонкам в селе Выльгорт Республики Коми.

Кадр из видео

Завал произошел в самом начале гонки. Победительницей марафона стала Елизавета Маслакова, преодолевшая дистанцию за 2:28.05,5. Серебряную медаль завоевала Дарья Канева, отставшая от победительницы на 2,8 секунды. Тройку призёров замкнула Татьяна Сорина (+3,7).

В воскресенье, 23 марта, лыжный марафон пробегут мужчины. Последние медали чемпионата России будут разыграны в апреле: женщины вновь будут соревноваться в гонке с общего старта на 50 км, а мужчины пробегут сверхмарафон на 70 км.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл четвертую золотую медаль чемпионата России по лыжным гонкам в Казани, победив в командной эстафете 4×7,5 км.

Первая сборная Татарстана с Сергеем Ардашевым, Савелием Коростелевым, Сергеем Волковым и Александром Большуновым преодолела дистанцию эстафеты за 1 час 12 минут 29,5 секунды. Второй к финишу пришла команда Тюменской области (отставание — 1 минута 2,4 секунды), третьей — сборная Мурманской области (отставание — 1 минута 14,7 секунды).