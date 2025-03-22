Москва, 22 марта, 2025, 13:37 — ИА Регнум. Церемония прощания с советской и российской актрисой театра и кино, певицей, народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной состоится 25 марта в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Об этом 22 марта рассказала директор театра, депутат Мосгордумы Милена Авимская.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Прощание, скорее всего, пройдет в родном театре во вторник», — привело ее слова «РИА Новости».

Актриса 9 марта отметила 85-летний юбилей. Ее поздравил президент России Владимир Путин, заявивший, что Голубкина в полной мере реализовала свой творческий потенциал в кино, на эстраде и в театре, поздравления также направил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 марта телеведущий Андрей Малахов сообщил о смерти Голубкиной на 86-м году жизни. Он не уточнил причины смерти народной артистки РСФСР, однако, по информации Telegram-канала Mash, ранее у Голубкиной диагностировали злокачественное заболевание крови, и врачи сочли болезнь неизлечимой.

Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве и в 1959 году окончила Московское музыкально-педагогическое училище, а в 1964 году — ГИТИС. Еще во время учебы начала сниматься в кино, ее дебютом стала главная роль Шуры Азаровой в комедии режиссера Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962). Она снималась в таких кинокартинах, как «Дайте жалобную книгу» (1965), «Сказка о царе Салтане» (1968), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), киноэпопее «Освобождение» (1968–1972) и др.