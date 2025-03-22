Москва, 22 марта, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Деятельность блогеров с мая 2025 года официально зафиксируют в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом 22 марта заявила пресс-служба Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что теперь блогерской деятельности присвоены два новых номера — 73.11.1 «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети» и 70.21.1 «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети». До этого код был только один — «Деятельность участников рекламного рынка и рынка услуг по связям с общественностью (PR)».

Таким образом, юридически закрепилась целая отрасль в сфере цифровой экономики, посвященная работе блогеров. В частности, речь идет о налогах, договорах и регуляторах отношений на рынке. Кроме того, отрасль получила государственную защиту — от авторских прав до доступа к программам поддержки бизнеса.

8 декабря 2023 года пресс-служба Росреестра в беседе с ИА Регнум сообщила о регистрации первой в России саморегулируемой организации блогеров — АБА. В июле ее создание поддержал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках отраслевой дискуссии на «Российской креативной неделе».

В том же году была создана рабочая группа под руководством депутата Госдумы Петра Толстого. Он также отмечал важность законодательного урегулирования деятельности блогеров.