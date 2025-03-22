Симферополь, 22 марта, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Крымом. Об этом 22 марта сообщило Министерство обороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дрон был сбит около 11:50 мск.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 22 марта российские силы ПВО уничтожили 47 украинских дронов, из них 12 — над Воронежской областью, 11 — над Белгородской, шесть — над Ростовской, четыре — над Волгоградской и три — над Астраханской. Еще по одному беспилотнику ликвидировали над Брянской, Курской и Самарской областями, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Вечером 21 марта в Ростове-на-Дону в результате удара украинского беспилотника по многоквартирному дому пострадали два человека.