Москва, 22 марта, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Руководство Сербии не позволит спецслужбам Запада, организовавшим протесты в Белграде, провести цветную революцию. Об этом 22 марта заявил вице-премьер республики Александар Вулин.

IMAGO/Vlado Kos/Global Look Press

«В Белграде происходит цветная революция. И это неразрывно связано с нашей позицией в отношении РФ. За цветной революцией в Сербии стоят западные спецслужбы, которые хотели бы привести к власти в Сербии другое правительство. Мы этого не позволим», — отметил он в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Москве.

Вулин также поблагодарил Шойгу и президента РФ Владимира Путина за поддержку легитимных властей Сербии. Белград высоко ценит такую позицию Москвы.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта Вулин поблагодарил российские спецслужбы за предоставление информации, которая помогает противостоять попыткам провести цветную революцию в республике. Он отметил, что Москва и Белград ранее договорились о сотрудничестве в этой сфере и наладили хорошую коммуникацию.

Массовые акции протеста в Сербии началась после того, как 1 ноября 2024 года при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад погибли 15 человек. Оппозиция требует наказания виновных. Очередной крупный митинг прошел в Белграде 15 марта, в ходе него пострадали 56 человек.

Оппозиция обвинила полицию в применении «звуковой пушки». Президент Сербии Вучич опроверг эти заявления и пообещал уйти в отставку, если получится доказать это. Он отметил, что нет никаких подтверждений использования подобного оборудования.