Москва, 22 марта, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Сербия совершила ошибку, проголосовав в Генеральной Ассамблее ООН в поддержку антироссийской резолюции по конфликту на Украине. Об этом 22 марта заявил вице-премьер страны Александр Вулин.

Lev Radin/Global Look Press

«Ошибка, которая случилась при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН, как вам известно, исправлена», — отметил он на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

Вулин добавил, что намного легче признать ошибку, чем обидеть своих друзей.

Как передавало ИА Регнум, ГА ООН 24 февраля приняла сразу две резолюции по украинскому конфликту, одна из которых была инициирована Украиной, а другая — США, но с поправками, предложенными странами ЕС. Первая резолюция содержит призыв к России вывести войска с территории Украины. Вторжение ВСУ в Курскую область и украинские террористические атаки против мирного населения в тексте не осуждаются и не упоминаются.

За украинскую резолюцию проголосовали 93 страны, 18 — против, 65 представителей стран воздержались. Против проголосовали в том числе Россия, Белоруссия и Венгрия. При этом Сербия проголосовала за данную резолюцию. Вскоре президент республики Александр Вучич заявил, что его страна проголосовала «за» по ошибке.

12 марта глава МИД Сербии Марко Джурич сообщил, что страна отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию. Он уточнил, что вместо голоса «за» Сербия теперь «воздерживается» от данной резолюции.