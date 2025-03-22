Москва, 22 марта, 2025, 13:26 — ИА Регнум. Россия ценит стойкость Сербии в отказе от присоединения к санкциям, направленным против России. Об этом 22 марта заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным в Москве.

Вадим Савицкий/ТАСС Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и вице-премьер Сербии Александр Вулин

«Дорожим сложившимися между нашими странами и народами братскими отношениями, которые прошли испытание временем. Ценим твердый настрой Белграда на развитие российско-сербских связей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада. Отмечаем стойкость вашей страны в вопросе неприсоединения к антироссийским санкциям», — сказал он.

7 марта президент РФ Владимир Путин обсудил с сербским коллегой Александром Вучичем укрепление стратегического партнерства между странами. Стороны также рассмотрели практические вопросы сотрудничества в различных областях, в первую очередь — в сфере энергетики. Вучич подтвердил, что приедет в Москву на торжества в честь Победы в Великой Отечественной войне. В параде на Красной площади также будет участвовать подразделение Вооруженных сил Сербии.

Позже, 12 марта, Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию Организации Объединенных Наций (ООН) по Украине, который республика по ошибке отдала на Генеральной Ассамблее 24 февраля. Вместо голоса «за» Сербия стала «воздержана» от данной резолюции.

Ранее Путин назвал РФ и Сербию духовно близкими странами. На протяжении веков сербы были самым надежным союзником России, подчеркнул президент. Он также отметил особый характер отношений между государствами.

В конце августа 2024 года Вулин отмечал, что Сербия никогда не была в лучших отношениях с Россией, чем сейчас. Вулин добавил, что экономически, политически и любым другим образом Россия и Сербия — это две страны, которые разделяют не только общее прошлое, но и будущее. По его словам, Сербией и Россией разделяется и убежденность в том, что будущее может и должно быть в мире равноправных, где одна большая сила не будет определять для остального мира, что и как делать.