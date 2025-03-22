Вашингтон, 22 марта, 2025, 13:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, как и все другие экс-сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Советского Союза, является очень умным человеком. Об этом вечером 21 марта заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Lev Radin/Global Look Press Стив Уиткофф

«Путин — очень умный человек. <…> В старые времена в КГБ шли только самые умные люди в стране», — заявил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам Уиткоффа, профессиональные навыки Путина вызывают у него уважение. Он также рассказал, что в Белом доме отмечали важность биографии российского лидера при подготовке к переговорам по урегулированию украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля президент США Дональд Трамп 26 февраля заявил, что считает Путина очень умным и хитрым человеком. Он также выразил уверенность в заключении соглашения по Украине.

Ранее, 22 января, Трамп также назвал российского лидера умным и понимающим человеком. При этом глава Белого дома добавил, что Путин якобы не уважал экс-президента США Джо Байдена.