Москва, 22 марта, 2025, 13:17 — ИА Регнум. Россия обеспокоена ростом количества учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также увеличением числа их участников. Об этом 22 марта заявила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.

Johan Nilsson/Global Look Press

«Не может не вызывать беспокойство целенаправленный курс Запада на реализацию стратегической задачи «натофикации» Азии… Постоянно наращивается спектр и состав участников учений НАТО в АТР, где обкатываются всевозможные сценарии — вплоть до военных интервенций в пострадавшие от природных катаклизмов страны и ведения «тотальной войны», — процитировало ее «РИА Новости».

Воробьева отметила, что на этих учениях отрабатывают маршруты переброски сил и средств НАТО в АТР. Также замечены попытки организовать в регионе постоянное присутствие ВВС альянса.

Дипломат назвала Японию наиболее активным сторонником вовлечения НАТО в АТР. Токио продвигает это под тезисом о неделимой безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона, который имеет явный антироссийский и антикитайский подтекст.

Россия в ответ на это для укрепления мира и стабильности в АТР усиливает взаимодействие во внешнеполитической и оборонной сферах с партнерами, в том числе с Китаем, добавила Воробьева.

Как передавало ИА Регнум, глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов в декабре 2024 года указал на то, что США пытаются создать в АТР аналог НАТО в Азии. В этом блоке главная роль отводится американцам, а также Японии и Южной Корее. Также идет работа по созданию новых форм сотрудничества с Филиппинами и Австралией. Уже объявлены главные противники альянса — Россия, Китай и КНДР.

При этом Россия и Китай проводят совместные мероприятия в АТР. В сентябре прошли военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024». Совместный отряд боевых кораблей вышел из порта Владивостока и в течение недели отработал варианты отражения нападений условного противника с воздуха, воды и подводной среды. Ранее подобные совместные учения прошли в июле в Филиппинском море.