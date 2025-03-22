В МИД предупредили о рисках «натофикации» Азиатско-Тихоокеанского региона
В МИД выразили обеспокоенность ростом числа участников учений НАТО в Азии
Москва, 22 марта, 2025, 13:17 — ИА Регнум. Россия обеспокоена ростом количества учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также увеличением числа их участников. Об этом 22 марта заявила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
«Не может не вызывать беспокойство целенаправленный курс Запада на реализацию стратегической задачи «натофикации» Азии… Постоянно наращивается спектр и состав участников учений НАТО в АТР, где обкатываются всевозможные сценарии — вплоть до военных интервенций в пострадавшие от природных катаклизмов страны и ведения «тотальной войны», — процитировало ее «РИА Новости».
Воробьева отметила, что на этих учениях отрабатывают маршруты переброски сил и средств НАТО в АТР. Также замечены попытки организовать в регионе постоянное присутствие ВВС альянса.
Дипломат назвала Японию наиболее активным сторонником вовлечения НАТО в АТР. Токио продвигает это под тезисом о неделимой безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона, который имеет явный антироссийский и антикитайский подтекст.
Россия в ответ на это для укрепления мира и стабильности в АТР усиливает взаимодействие во внешнеполитической и оборонной сферах с партнерами, в том числе с Китаем, добавила Воробьева.
Как передавало ИА Регнум, глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов в декабре 2024 года указал на то, что США пытаются создать в АТР аналог НАТО в Азии. В этом блоке главная роль отводится американцам, а также Японии и Южной Корее. Также идет работа по созданию новых форм сотрудничества с Филиппинами и Австралией. Уже объявлены главные противники альянса — Россия, Китай и КНДР.
При этом Россия и Китай проводят совместные мероприятия в АТР. В сентябре прошли военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024». Совместный отряд боевых кораблей вышел из порта Владивостока и в течение недели отработал варианты отражения нападений условного противника с воздуха, воды и подводной среды. Ранее подобные совместные учения прошли в июле в Филиппинском море.