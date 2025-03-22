Москва, 22 марта, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Масштабный сбой произошел в работе провайдера домашнего интернета Lovit. Пользователи пожаловались, что второй день не могут выйти в Сеть.

Sina Schuldt/Global Look Press

Накануне, 21 марта, пик жалоб пришелся на период с трех до девяти вечера, а 22 марта — на 10:30 мск, сообщил сайт Downdetector.

Больше всего сообщений поступило за последний час из Тверской области. На втором месте Москва и Подмосковье.

В пресс-службе провайдера сообщили, что компания в полдень 21 марта подверглась масштабной DDoS-атаке.

«В результате инцидента были затронуты ключевые элементы инфраструктуры, что привело к временным техническим трудностям в работе наших сервисов», — сообщила Lovit в своем Telegram-канале.

Специалисты активно работают над восстановлением всех систем и абонентских платформ. Компания пообещала решить проблему в самые сжатые сроки.

Абонентам пообещали сделать перерасчет с учетом того времени, когда интернет был недоступен. В Lovit заверили, что повысят защиту серверов и их устойчивость к хакерским атакам.

Как сообщало ИА Регнум, утром 20 марта произошёл сбой в работе российских операторов связи, провайдера «Ростелеком», мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Роскомнадзоре заявили, что сбой в российском сегменте интернета произошел из-за использования сайтами иностранной инфраструктуры.