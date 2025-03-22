Ростов-на-Дону, 22 марта, 2025, 13:04 — ИА Регнум. Мужчина, который пострадал при взрыве в результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону в ночь на 22 марта, находится в реанимации. Об этом сообщили в мэрии города.

Эрик Романенко/ТАСС

«Пострадали два человека: мужчина 36 лет — находится в реанимации БСМП, женщина 33 года — помощь оказана амбулаторно», — сообщили в администрации ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, вечером 21 марта в Ростове-на-Дону в результате удара украинского беспилотника по многоквартирному дому пострадали два человека. Помимо этого, силы ПВО ночью 22 марта отразили атаку вражеских беспилотников в Миллеровском и Шолоховском районах региона. Кроме того, в Сальске обломки украинского БПЛА упали на дорогу и выбили стекла в близлежащих домах.

Всего за ночь 22 марта силы ПВО ВС России сбили 47 украинских БПЛА. Из них шесть — над Ростовской областью.