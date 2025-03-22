Пекин, 22 марта, 2025, 12:56 — ИА Регнум. Китай обсуждает с европейскими лидерами возможность отправить своих военных в качестве миротворческих сил на территорию Украины. Об этом 22 марта заявила немецкая газета WELT со ссылкой на дипломатов Евросоюза.

«Китай, по всей видимости, рассматривает возможность участия в потенциальной отправке миротворческого контингента на Украину. Китайские дипломаты в Брюсселе выясняют, возможен ли такой шаг или желателен с точки зрения европейцев», — говорится в материале.

Отмечается, что в Евросоюзе сочли эту инициативу за возможность добиться согласия Москвы по вводу миротворческих войск на украинскую территорию после завершения вооруженного конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта газета Telegraph заявила о намерении французского президента Эммануэля Макрона отправить военных ООН на украинскую территорию под видом миротворцев. Уточнялось, что французский лидер и премьер-министр Великобритании Кир Стармер прилагают усилия, чтобы привлечь страны Евросоюза к перебросу своих войск на Украину после окончания конфликта.

В тот же день замминистра обороны Великобритании Люк Поллард объявил, что Лондон может направить своих военных из стран Прибалтики, где, по его словам, находятся порядка 2,6 тыс. британских военнослужащих. На это 21 марта глава киевского режима Владимир Зеленский ответил, что миротворцы ООН не смогут защитить Украину, и эта мера не сможет стать своего рода гарантией безопасности.

В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что РФ не давала согласия на отправку иностранных военных на территорию Украины, а для размещения миротворческого контингента требуется одобрение как от Киева, так и от Москвы. Он счел обсуждение этой идеи лукавой попыткой снова накачать киевский режим оружием.

18 марта президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили урегулирование вооруженного конфликта на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее уточнил, что в разговоре тему потенциальной отправки миротворцев никто не поднимал.