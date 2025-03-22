Рязань, 22 марта, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Мужчина сгорел заживо у Вечного огня на площади Победы в Рязани. Об этом 22 марта сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в региональном главном управлении СК РФ.

Артем Житенев/ТАСС Мемориальный комплекс «Монумент Победы». Рязань

Уточняется, что человек погиб до приезда медиков на место инцидента. Его личность пока не установили. Визуально его возраст определили в районе 40–45 лет. тело уже направили в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Следователи начали процессуальную проверку, указано в Telegram телеканала.

Как сообщало ИА Регнум, летом прошлого года в Геленджике отправили под арест двух туристов из Свердловской области, заснувших пьяными у Вечного огня. Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения, назначив административный арест на срок семь суток каждому.