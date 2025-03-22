Ватикан, 22 марта, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск не будет отрекаться от престола после перенесенного воспаления легких, а, наоборот, начнет новый этап правления. Такое заявление 22 марта сделал близкий к понтифику аргентинский кардинал Виктор Мануэл Фернандес, префект Дикастерии доктрины веры.

VATICAN MEDIA/Global Look Press

«Не думаю совершенно, чтобы он мог отречься. Это точно нет… Безусловно, папа многому научился за этот месяц, и переживаемый им тяжелый момент обогатит церковь и мир. Кто знает, что он вытянет из цилиндра. Начинается новый этап, а Франциск — человек сюрпризов», — заявил кардинал в интервью газете Corriere della Sera.

Фернандес также добавил, что физически папа чувствует себя хорошо, но ему сложно говорить из-за интенсивной кислородной подпитки. Подчеркивается, что понтифику нужна длительная реабилитация.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта служба печати Святого престола сообщила, что состояние Франциска значительно улучшилось и ему уже не нужна ИВЛ. При этом врачи оценивали на тот момент состояние 88-летнего понтифика как критическое.

Ранее, 7 марта, Франциск впервые за три недели обратился к верующим в аудиозаписи госпитализации и поблагодарил их за молитвы. Эту запись включили во время молебна за здоровье папы Римского на площади Святого Петра в Ватикане.

Франциск был госпитализирован 14 февраля после завершения аудиенций для обследования и лечения бронхита, от которого он страдал в течение трех недель. Позднее, 18 февраля, у него диагностировали двустороннюю пневмонию, результаты компьютерной томографии показали начальную стадию заболевания, что потребовало дальнейшего лечения. Годом ранее понтифик уже лежал в больнице из-за воспаления дыхательных путей. Он страдает бронхитами ежегодно — после усечения одного из легких в молодости в результате сложной пневмонии.