Москва, 22 марта, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Получать пенсию в размере 100 тыс. рублей россияне смогут при соблюдении трех условий, среди которых длительный непрерывный стаж труда. Об этом 22 марта заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Парламентарий отметил, что сейчас ожидания пенсии в размере 100 тыс. рублей малореализуемы, поэтому нынешняя пенсионная система требует реформации. Так он прокомментировал итоги опроса Banki.ru, в котором 72% россиян, получающих от 200 тыс. рублей в месяц, назвали комфортным уровень пенсии от 100 тыс. рублей.

При этом Гаврилов назвал три пункта, при соблюдении которых россияне всё же могут претендовать на такую высокую пенсию.

«Получение пенсии в размере 100 тыс. рублей возможно при сочетании трех условий: 1) официальная зарплата не ниже 230 тыс. рублей в течение всей трудовой жизни, 2) непрерывный стаж 64 года, 3) отсрочка выхода на пенсию до 75 лет», — рассказал он в интервью ТАСС.

Депутат добавил, что любые отклонения от этих пунктов существенно снижают итоговую сумму выплат. Он предположил, что альтернативой может стать дополнительная накопительная пенсия, которая формируется с помощью добровольных взносов, или же инвестиции.

Ранее 22 марта профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что для получения некоторых возможных льготных доплат пенсионерам необходимо подавать заявление, хотя большая часть из них предоставляется в уведомительном порядке. Она уточнила, что льготы по оплате ЖКУ и капремонта, налоговые вычеты, бесплатный проезд по железной дороге к месту лечения, а также доплаты за иждивенцев и сельский стаж являются доплатами федерального уровня. Чтобы их получить, нужно подать заявление в Социальный фонд или МФЦ, а также можно его оформить через портал «Госуслуги».

Как сообщало ИА Регнум, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб 21 марта заявила, что у работающих в нормальных условиях труда россиян есть возможность досрочного выхода на пенсию. Она уточнила, что для этого необходимо наличие длительного трудового стажа — 42 года у мужчин и 37 лет у женщин.

Гаврилов 18 марта рассказал, что россияне могут повысить свою пенсию с помощью контроля учета трудового стажа. По его словам, это возможно с помощью выбора выгодного пенсионного фонда, использования срочных пенсионных выплат, а также перевода материнского капитала в накопительную пенсию (только для женщин).