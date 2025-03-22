Москва, 22 марта, 2025, 12:44 — ИА Регнум. У концертного зала «Крокус Сити Холл», где 22 марта 2024 года произошел теракт, открыли мемориал в память о погибших.

Алексей Майшев/РИА Новости

Памятник представляет собой стелу из черного гранита, на которой изображены летящие журавли. Он расположен напротив концертного зала и второго павильона «Крокус Экспо».

На открытие мемориала собралось большое количество людей. Многие из них пришли с цветами.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта 2024 года террористы ворвались в «Крокус Сити Холл», они открыли огонь по посетителям и сотрудникам концертного зала и устроили пожар. В результате теракта погибли 144 человека, ещё 551 пострадал.

Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что к теракту причастна Служба безопасности Украины. Он выступил за то, чтобы признать это ведомство террористической организацией.

В январе 2025 года СК сообщил, что по делу о теракте в качестве обвиняемых были привлечены 27 человек. Председатель ведомства Александр Бастрыкин 3 марта объявил о завершении расследования, добавив, что следователи завершили работу менее чем за год. Материалы переданы обвиняемым и их адвокатам для ознакомления.

22 марта официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала, что за организацией теракта стоят спецслужбы недружественного государства. По ее словам, для совершения преступления организаторы привлекли членов международной террористической организации. Она также сообщила, что следователи детально восстановили хронологию действий соучастников в процессе подготовки к преступлению.