Вашингтон, 22 марта, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Принявший наркотики мужчина с бензопилой ворвался в дом престарелых в городе Сент-Чарльзе (штат США Иллинойс) и напал на приехавших по вызову сотрудников полиции. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Кадр из видео

Уточняется, что инцидент произошел в декабре 2024 года, когда ворвавшийся с бензопилой в дом престарелых 41-летний Дэниел Эскалера начал угрожать постояльцам.

Приехавшие по вызову полицейские пытались остановить агрессивного мужчину с помощью электрошокера, однако тот не воспринял удары током и попытался достать правоохранителей бензопилой.

В конце концов сотрудники полиции вынуждены были применить оружие и застрелили нападавшего. По итогам проведенной после инцидента проверки было установлено, что у полицейских имелись все основания для стрельбы.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским в районе железнодорожной станции Нойграбен в Германии. Открывшие ответный огонь правоохранители задержали нападавшего, в результате инцидента никто не пострадал.

В апреле 2024 года голая женщина в городе Шривпорте (штат Луизиана) подралась с сотрудником полиции и выстрелила в правоохранителя из отобранного у него электрошокера. Коллега полицейского после этого ранил нападавшую, после чего обоих пострадавших доставили в больницу с не угрожающими жизни травмами.