Москва, 22 марта, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Мощные магнитные бури с большой вероятностью обрушатся на землю 23 марта. Об этом 22 марта предупредил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

NASA Earth/Global Look Press

Он отметил, что с начала этих суток космическая погода в окрестностях Земли уже начала ухудшаться. Основной причиной для этого стал солнечный ветер. Солнечная плазма накапливается вокруг планеты и формирует токи заряженных частиц, которые дестабилизируют магнитосферу. Магнитные бури прошли утром 22 марта, но сейчас стихли.

«Возобновление сильных магнитных бурь, однако, ожидается уже на стыке сегодняшних и завтрашних суток, когда к текущему влиянию солнечного ветра добавится ударное воздействие от выброса массы», — написал Богачев на странице лаборатории в соцсети «ВКонтакте».

По его информации, Солнце выбросило облако плазмы накануне в результате вспышки уровня M1.2, при этом была зафиксирована очень большая скорость выброса. Вероятно, это вывело из равновесия крупный протуберанец (плотное волокно плазмы), который направился в сторону Земли.

«Предполагается, что именно этот объект сейчас находится в космосе и в течение суток ударит по Земле», — уточнил ученый.

Ожидаемое время удара — между 03:00 и 06:00 мск 23 марта. По предварительной оценке, уровень магнитных бурь достигнет класса G3. Последний раз сопоставимый показатель был в начале января этого года.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта ученые зафиксировали на Солнце вспышку класса М, который является предпоследним по мощности. Подобная активность приводит к магнитным бурям на Земле.