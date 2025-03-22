Москва, 22 марта, 2025, 12:30 — ИА Регнум. После гибели мальчика, которого 22 марта на перекрестке в Москве сбил КамАЗ, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета РФ.

Кадр из видео

Дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть») расследует Коптевский межрайонный следственный отдел СК.

Следователи установили, что водитель грузовика — иностранный гражданин — наехал на 12-летнего мальчика. Грузовик следовал по Михалковской улице.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954914" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На Большой Академической КамАЗ сбил ребенка на самокате

«От полученных повреждений мальчик скончался на месте происшествия. Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан. Им оказался 44-летний иностранный гражданин», — сообщили в ведомстве.

Мужчину в ближайшее время доставят в подразделение Следственного комитета для допроса.

Как сообщало ИА Регнум, ДТП произошло на пересечении улиц Большой Академической и Михалковской. Как сообщил очевидец, мальчик ехал на самокате. Движение в районе ДТП перекрыто.