Москва, 22 марта, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Экс-продюсер радиостанции «Говорит Москва», глава центра «Креативная дипломатия» Наталья Бурлинова попросила у генпрокуратуры США пересмотреть уголовное дело против нее и исключить ее из списка розыска ФБР. Об этом стало известно 22 марта.

Владимир Трефилов/РИА Новости Наталья Бурлинова

«Я обращаюсь к вам с просьбой пересмотреть мое дело, тщательно изучить серьезность выдвинутого против меня уголовного обвинения и затем снять с меня все обвинения… По воле ФБР я нахожусь в списке самых разыскиваемых преступников наряду с наркоторговцами, убийцами, террористами и другими людьми, которых разыскивают по всему миру», — передает текст письма «РИА Новости».

Отмечается, что обвинения, выдвинутые против нее, были связаны с недельным визитом россиянки в США по приглашению академического сообщества и университета Тафтса в 2018 году. Там она представляла программу публичной дипломатии Meeting Russia.

Бурлинова добавила, что ФБР раскрыло всему миру ее персональные данные, лишило свободы передвижения, а также нанесло ущерб репутации и безопасности. Личная информация о ней также попала в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец», что спровоцировало угрозы в ее адрес.

«Возвращение [президента США] Дональда Трампа в Белый дом, однако, действительно дает надежду на справедливость [при пересмотре ее дела]», — подчеркнула россиянка.

В апреле 2023 года Бурлинова в беседе с ИА Регнум допустила, что обвинения ФБР против нее связаны с делом корреспондента московского бюро американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича в России. Она также добавила, что одним из пунктов обвинения стало якобы имевшая место вербовка американцев и сбор информации о личных данных граждан США через программу Meeting Russia.

Кроме того, сообщалось, что в федеральном округе Колумбия были обнародованы материалы дела, в рамках которого россиянке выдвинули обвинения в некоем сговоре с сотрудником ФСБ и деятельности в качестве нелегального агента Москвы на территории США.