Москва, 22 марта, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» будет заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Об этом 22 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Певец Shaman

«Россию представит певец SHAMAN (Ярослав Дронов)», — приводит агентство слова собеседника.

Проведение «Интервидения» запланировано на сентябрь 2025 года в Москве и Московской области.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения». Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а председателем наблюдательного совета конкурса, координирующим информационное сопровождение и утверждающим концепцию, — первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 5 февраля отметил, что на «Интервидении» не будет извращений и издевательств над природой человека, а конкурс даст возможность всем странам без цензуры показать лучшие музыкальные традиции и станет ещё одной площадкой для взаимодействия деятелей искусства.

12 февраля спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что об участии в «Интервидении» заявили исполнители из более чем 20 стран. По его словам, на мероприятии выступят музыканты и певцы из Китая, Бразилии, Латинской Америки, стран СНГ и Ближнего Востока.

21 марта правительство РФ выделило 750 млн рублей на подготовку и проведение «Интервидения» в 2025 году.