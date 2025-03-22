Россию на «Интервидении» будет представлять SHAMAN
Москва, 22 марта, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» будет заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Об этом 22 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Россию представит певец SHAMAN (Ярослав Дронов)», — приводит агентство слова собеседника.
Проведение «Интервидения» запланировано на сентябрь 2025 года в Москве и Московской области.
Как передавало ИА Регнум, 3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения». Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а председателем наблюдательного совета конкурса, координирующим информационное сопровождение и утверждающим концепцию, — первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Министр иностранных дел Сергей Лавров 5 февраля отметил, что на «Интервидении» не будет извращений и издевательств над природой человека, а конкурс даст возможность всем странам без цензуры показать лучшие музыкальные традиции и станет ещё одной площадкой для взаимодействия деятелей искусства.
12 февраля спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что об участии в «Интервидении» заявили исполнители из более чем 20 стран. По его словам, на мероприятии выступят музыканты и певцы из Китая, Бразилии, Латинской Америки, стран СНГ и Ближнего Востока.
21 марта правительство РФ выделило 750 млн рублей на подготовку и проведение «Интервидения» в 2025 году.