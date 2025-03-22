Ставрополь, 22 марта, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Пожар произошел ночью в здании ставропольского краевого Союза ветеранов боевых действий, предположительно, это был поджог. Об этом 22 марта сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

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Отмечается, что всего выгорело примерно 20 кв. м, экстренным службам удалось оперативно потушить возгорание. Пострадавших в результате происшествия нет. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

«Обращаюсь ко всем горожанам, никакие обещания вражеской стороны не стоят того, чтобы предавать свою страну, наших ребят, которые сейчас воюют в зоне СВО, и лишаться свободы. Не ведитесь на провокации и подкупы. Самое страшное преступление — это измена Родине», — добавил Ульянченко в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта МВД России возбудило уголовное дело о теракте после попытки поджога центра патриотического воспитания «Долг» в Вязьме Смоленской области, в котором находится Музей Неизвестного солдата.

Подозреваемым в поджоге оказался 15-летний подросток, его задержали по месту жительства. По словам фигуранта, накануне он получил в мессенджере от неизвестного лица предложение о подработке. Злоумышленник согласился выполнить задание куратора, за которое ему обещали денежное вознаграждение в размере 320 тыс. рублей. Деньги по итогу он так и не получил.