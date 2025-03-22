Москва, 22 марта, 2025, 12:13 — ИА Регнум. В нынешнем мире бурных технологических изменений книга продолжает оставаться важнейшим источником знаний, учит добру, а также воспитывает в человеке лучшие качества и высокие нравственные ориентиры. Об этом 22 марта заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям торжественной церемонии открытия Всероссийской недели детской книги.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Сегодня Москва вновь радушно встречает писателей и работников библиотек, учителей и издателей, художников и переводчиков из разных регионов страны — тех, кто вносит деятельный вклад в создание и популяризацию литературы для детей, приобщает мальчишек и девчонок к богатейшему наследию отечественной и зарубежной классики, произведениям современных авторов», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что среди гостей мероприятия будет большая, сплочённая команда юных читателей.

Путин также выразил уверенность в том, что неделя детской книги будет проходить в атмосфере творчества и взаимопонимания, при этом насыщенная программа, просветительские проекты и познавательные инициативы, культурные мероприятия в ходе мероприятия будут способствовать продвижению ценностей книжной культуры и развитию у детей художественного вкуса.

«Ведь книга, несмотря на бурные технологические изменения, остаётся важнейшим источником знаний, учит добру, воспитывает в человеке лучшие качества, высокие нравственные ориентиры», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября 2024 года в ходе встречи с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования глава государства отметил, что сегодня важно владеть цифровыми навыками, однако речевая культура чрезвычайно важна и потому о книгах забывать нельзя. Он также призвал подумать, что нужно сделать дополнительно, чтобы у молодых людей были в руках книги, чтобы они их любили и пользовалась не только интернетом.

Президент РФ также назвал обмен информацией важной вещью в современном мире. По его словам, в этом вопросе нужно постоянно быть «на острие» возможностей и уметь пользоваться этим.