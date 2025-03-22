Москва, 22 марта, 2025, 12:26 — ИА Регнум. В России с 1 июля проиндексируют тарифы ЖКХ в среднем на 11,9%. Об этом 22 марта заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Дарья Антонова ИА Регнум

«С 1 июля 2025 года пройдет индексация тарифов ЖКХ, касающихся оплаты газа, электричества, воды и отопления. В соответствии с распоряжением правительства РФ от 15 ноября 2024 года изменения оплаты за коммунальные услуги по регионам установлены на 11,9%. Процент является усредненным по стране», — процитировало его «РИА Новости».

Депутат уточнил, что в регионах итоговые цифры будут разниться, так как решение о проценте индексации принимают местные службы по тарифам на основании федеральных коридоров роста стоимости. По словам Кошелева, минимальная индексация пройдет в Амурской области и Республике Алтай, процент выше среднего окажется в Пермском крае, Архангельской и Кемеровской областях.

Обоснованность повышения тарифов парламентарий объяснил инфляцией и необходимостью ремонта и улучшения коммунальной инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко отметила, что июльский рост тарифов ЖКХ может составить от 4 до 15% в зависимости от региона. Это лишь часть проходящей сейчас масштабной реформы ЖКХ, которая предполагает совершенствование сетей и повышение качества услуг, подчеркнула она.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в ноябре прошлого года советовал для снижения расходов на жилищно-коммунальные услуги установить многотарифные счётчики электроэнергии и отдать предпочтение «умной» системе отопления. Многотарифные счётчики дают возможность пользоваться сниженным тарифом в ночной период. Наибольшую выгоду получат те, кто может сдвинуть на позднее время использование бытовой техники, добавил эксперт.