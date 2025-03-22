Красногорск, 22 марта, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Алексей Карпов, потерявший при теракте 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» жену Ульяну, уволился с работы, чтобы воспитывать троих детей.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ровно год назад 36-летняя модельер и стилист Ульяна Карпова вместе с мужем Алексеем приехали из Тульской области на концерт любимой группы «Пикник». Дома их ждали трое детей, оставшиеся с бабушкой. На тот момент сыновьям Артему и Артуру было десять и семь лет, а дочери Ксении — пять.

В момент, когда в здание концертного зала ворвались вооруженные террористы, Ульяна и Алексей уже заняли свои места в зрительном зале. Когда люди начали говорить о стрелявших в холле, супруги не поверили и остались на своих креслах. Позже террористы забежали в зал и начали расстреливать зрителей.

«Ульяна погибла сразу — после взрыва гранаты. Оказывается, когда в зрительном зале «Крокуса» началась стрельба, супруги сразу же как бы спрятались, присев между рядами, но друг друга не видели, ведь через какое-то время там полностью погас свет. А когда наступило затишье, Ульяна вдруг инстинктивно бросилась наугад к выходу. Как раз в это время один из террористов и бросил гранату, — рассказала спустя несколько дней после трагедии журналистам соседка и подруга Ульяны Ольга Костикова.

Она добавила, что супруг тоже побежал в ту сторону и споткнулся о тело жены. Он пытался ее реанимировать, но она была уже мертва. Мужчина взял ее на руки и начал искать выход. В итоге он вынес тело жены из здания, где врачи сказали ему о ее гибели. Сам Алексей получил ранение, множество ожогов и надышался дымом. Несколько дней он пролежал в больнице, но довольно быстро вернулся домой к детям, несмотря на свое тяжелое состояние.

О смерти матери детям сообщили не сразу. Сначала говорили, что она находится в больнице. Но позже, по совету психолога, Алексей всё им рассказал.

Спустя год ИА Регнум пообщалось со знакомой семьи и с самим Алексеем. Они рассказали, что сейчас младшая дочь супругов Ксения пошла в подготовительный класс, в следующем учебном году девочка пойдет в школу, мальчики тоже учатся в школе.

Заботиться о детях Алексею помогают бабушки. Мама Ульяны живет вместе с внуками и зятем.

«Всё более-менее хорошо. Особенных проблем в семье нет, за исключением свободного времени у папы», — рассказала подруга Ульяны.

Алексей отметил, что ему пришлось оставить работу, чтобы посвящать больше времени детям.

«Трое несовершеннолетних детей. Все мое время занято ими», — признался мужчина, добавив, что у семьи пока есть небольшая финансовая подушка.

Он поделился успехами детей, рассказал, что старшие учатся без троек, а о потере жены говорить не смог.

22 марта 2024 года террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по посетителям и сотрудникам концертного зала. Они также устроили пожар. От их действий погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал. СК возбудил несколько уголовных дел, в том числе по статье 205 УК РФ («Теракт»). Были арестованы 12 человек. Сейчас под стражей находятся уже 19 фигурантов.

В декабре 2024 года правоохранители задержали четверых террористов-баталхаджинцев (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Установлено, что они помогали устроить теракт в «Крокус Сити Холле». При обыске у них нашли оружие, а в их мобильных телефонах — переписку с главарями организации, скрывающимися за границей.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что за организацией теракта в концертном зале «Крокус» стоят спецслужбы недружественного государства. По ее словам, для совершения преступления в целях дестабилизации обстановки в России организаторы привлекли членов международной террористической организации.

Следствие пришло к выводу, что теракт организовали шесть граждан из Средней Азии. Они заочно арестованы и объявлены в розыск.