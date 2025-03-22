Астана, 22 марта, 2025, 11:50 — ИА Регнум. Пожар произошел в вагоне частного пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Костанай — Алма-Ата в Казахстане. Об этом 22 марта сообщил перевозчик «Казахстанские железные дороги».

Тимур Батыршин/Sputnik/РИА Новости

«22 марта в 11:13 (9:13 мск) на участке Астана — Караганда-Сортировочная обнаружено возгорание в пассажирском поезде № 44 частного перевозчика «Турксиб Астана», — указано в Telegram-канале перевозчика.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Поврежденный вагон отцепили от состава, направив к месту пожарный поезд со станции Астана. Пожар был потушен железнодорожниками и специалистами департамента чрезвычайных ситуаций.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, подчеркнули в КЖД.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года товарный и пассажирский поезда загорелись в городе Познань на западе Польши. Спасатели эвакуировали около 1 тыс. человек, никто не пострадал. Уточнялось, что в пассажирском составе находились болельщики футбольного клуба «Легия» из Варшавы. Правоохранители не исключили версию с поджогом.