Москва, 22 марта, 2025, 11:50 — ИА Регнум. На 86 году жизни умерла советская и российская актриса театра и кино, певица, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Об этом 22 марта заявил телеведущий Андрей Малахов.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда «Гусарской баллады», великолепная актриса Лариса Голубкина…» — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Малахов не сообщил о причинах смерти, однако, по данным Telegram-канала Mash, ранее ей диагностировали злокачественное заболевание крови, а врачи сочли болезнь неизлечимой.

«Последнее время актриса передвигалась в инвалидном кресле, у нее были нарушены слух и зрение. За артисткой присматривала сиделка», — сообщается в публикации.

Голубкина родилась в 1940 году в Москве, а после 1959 года начала сниматься в кино. Ее дебютом стала главная роль в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962). Она также обрела известность благодаря фильмам «Дайте жалобную книгу» (1965), «Сказка о царе Салтане» (1968), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), «Освобождение» (1968–1972) и другим кинокартинам.

9 марта президент РФ Владимир Путин поздравил артистку с юбилеем. Он отметил, что миллионы россиян восхищаются самобытным и щедрым талантом, неподражаемым артистизмом и обаянием, а также прекрасными вокальными данными Голубкиной.