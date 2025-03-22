Санкт-Петербург, 22 марта, 2025, 12:07 — ИА Регнум. В Эрмитаже посетитель встал ногами на тронное кресло магистра Мальтийского ордена конца XVIII века, принадлежавшее императору Павлу I. Нарушителя задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба Северо-Западного округа войск Росгвардии.

Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

Отмечается, что 59-летний мужчина зашел за веревочное ограждение и сел на экспонат, чтобы сделать селфи. Однако к нему сразу же подошла смотритель музея и сделала ему замечание, на что посетитель отреагировал агрессивно и встал ногами на экспонат.

Сотрудники музея сообщили о случившемся представителям Росгвардии, которые обеспечивают охрану Эрмитажа. Росгвардейцы задержали мужчину на месте происшествия.

При предварительном осмотре экспоната хранитель музея обнаружил микроповреждения, предмет будет направлен на более тщательную экспертизу.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября прошлого года Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал мужчину, облившего краской стену Государственного исторического музея на Красной площади.

Кроме того, он разбил молотком стену Кремля. В ходе судебного заседания мужчина заявил, что совершил правонарушение из-за личной неприязни к сотрудникам ФСО России.