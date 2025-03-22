Симферополь, 22 марта, 2025, 11:45 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило свыше 770 млн рублей на восстановление берегоукрепительных сооружений в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Отмечается, что распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, а деньги будут направленны из резервного фонда. Кроме того, уточнялось, что объекты были переданы из федеральной собственности в региональную в ноябре 2024 года, а теперь требуют проведения капитального ремонта.

«С помощью выделенных средств будут восстановлены берегоукрепительные сооружения на территории санаториев: «Россия», «Кацивели», «Дворец великого князя Дмитрия Константиновича «Кичкине», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта глава региона Сергей Аксенов рассказал о новых проектах строительства дорог от трассы «Таврида» на ближайшие пять лет. Среди них завершение в 2025 году строительства дороги на юго-восточном обходе Симферополя — трассы Донское — Перевальное — стоимостью в 32 млрд рублей.

Планируется также в 2026 году возвести автодорогу Льговское — Грушевка — Судак протяженностью около 32 км, а также ремонт участка дороги Алушта — Ялта в 28 км, ремонт дороги Бахчисарай — Ялта и строительство объезда международного детского центра «Артек» и обхода Алушты через село Изобильное. Затем в 2027–2029 годах в Крыму построят автодорогу Судак — поселок Новый Свет длиной в 6 км и стоимость в 7 млрд рублей.