КамАЗ насмерть сбил ребенка на самокате в Москве
Москва, 22 марта, 2025, 11:42 — ИА Регнум. В Москве на перекрестке КамАЗ насмерть сбил ребенка, ехавшего на самокате. Об этом 22 марта ИА Регнум сообщил очевидец.
Трагедия произошла на пересечении улиц Большая Академическая и Михалковская. Личность ребенка пока не установлена.
По данным управления Следственного комитета по Москве, погибший ребенок — 12-летий мальчик.
«Следствием установлено, что 22 марта 2025 года водитель грузового автомобиля, двигаясь по Михайловской улице в городе Москве, совершил наезд на 12-летнего ребенка», — сообщили в ведомстве.
Как уточнили в прокуратуре Москвы, за рулем грузовика находился 44-летний мужчина.
Из-за ДТП на Михалковской улице перекрыто движение по дублеру Большой Академической в районе дома 1/51. Кроме того, перекрыт разворот с дублера на дублер, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Как сообщало ИА Регнум, аналогичный случай произошел в сентябре в Ростове-на-Дону. КамАЗ насмерть сбил 13-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок ехал через дорогу на самокате. Как сообщали в ГИБДД, грузовик двигался на запрещающий сигнал светофора.