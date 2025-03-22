Москва, 22 марта, 2025, 11:42 — ИА Регнум. В Москве на перекрестке КамАЗ насмерть сбил ребенка, ехавшего на самокате. Об этом 22 марта ИА Регнум сообщил очевидец.

Прокуратура города Москвы

Трагедия произошла на пересечении улиц Большая Академическая и Михалковская. Личность ребенка пока не установлена.

По данным управления Следственного комитета по Москве, погибший ребенок — 12-летий мальчик.

«Следствием установлено, что 22 марта 2025 года водитель грузового автомобиля, двигаясь по Михайловской улице в городе Москве, совершил наезд на 12-летнего ребенка», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954901" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На Большой Академической КамАЗ сбил ребенка на самокате

Как уточнили в прокуратуре Москвы, за рулем грузовика находился 44-летний мужчина.

Из-за ДТП на Михалковской улице перекрыто движение по дублеру Большой Академической в районе дома 1/51. Кроме того, перекрыт разворот с дублера на дублер, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, аналогичный случай произошел в сентябре в Ростове-на-Дону. КамАЗ насмерть сбил 13-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок ехал через дорогу на самокате. Как сообщали в ГИБДД, грузовик двигался на запрещающий сигнал светофора.