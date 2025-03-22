Москва, 22 марта, 2025, 12:31 — ИА Регнум. На обновление пунктов пропуска через российскую государственную границу из федерального бюджета направят 859 млн рублей. Об этом 22 марта сообщили в правительстве России.

Виталий Аньков/РИА Новости

Соответствующее распоряжение 21 марта подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«В 2025–2027 годах на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу будет направлено 859 млн рублей», — говорится в пояснительной записке к документу.

В ряде пунктов планируется установить современные инспекционно-досмотровые комплексы для сокращения времени проведения контрольных процедур. Реконструкцию проведут на 87 наиболее востребованных пунктах. В результате их пропускная способность увеличится в два раза. Пункты пропуска оснастят современным оборудованием к 2030 году.

Президент России Владимир Путин в мае 2024 года подписал указ «О национальных целях развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Согласно документу, объем перевозок по международным транспортным коридорам должен к 2030 году увеличиться не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года, напомнили в правительстве.

В ноябре прошлого года Мишустин заявил, что в ближайшие несколько лет нужно провести модернизацию пунктов пропуска через границу России. Для этого необходимо внедрить практику оформления документов в электронном виде. На наиболее загруженных участках пропускная способность должна быть увеличена в два раза, отметил глава правительства, добавив, что пропускную способность автомобильных переходов требуется расширить в четыре раза.