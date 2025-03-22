Мелитополь, 22 марта, 2025, 11:47 — ИА Регнум. Мирная жительница из села Верхняя Криница в Васильевском муниципальном округе Запорожской области ранена в результате атаки дрона украинских формирований. Об этом 22 марта сообщил региональный минздрав.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Уточняется, что при атаке украинского беспилотника в селе Верхняя Криница пострадал один человек.

«Женщина с минно-взрывной травмой и ожогами средней степени тяжести госпитализирована в местную больницу», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Врачи оказали пострадавшей необходимую медицинскую помощь, и сейчас ее жизни ничто не угрожает.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 марта жительница Горловки в Донецкой Народной Республике пострадала в результате обстрела со стороны украинских войск. Мэр города Иван Приходько сообщил, что также беспилотник противника атаковал машину скорой помощи в Горловке, в результате чего никто не пострадал.

Вечером 21 марта два человека пострадали при атаке украинского дрона на один из многоквартирных жилых домов в Ростове-на-Дону. На тот момент в регионе отражали атаку вражеских беспилотников.