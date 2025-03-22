Ростов-на-Дону, 22 марта, 2025, 11:42 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел взрыв в многоквартирном доме. Об этом вечером 21 марта сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на ул. Горсоветской, 49», — написал чиновник в Telegram-канале.

Он добавил, что взрыв прогремел на уровне 17-го этажа. По предварительной информации, при этом пострадали два человека. Их в состоянии средней тяжести доставили в ростовскую городскую больницу скорой медицинской помощи с резаными ранами.

Слюсарь уточнил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Помимо этого, силы противовоздушной обороны российской армии отразили атаку вражеских беспилотников в Миллеровском и Шолоховском районах региона. Кроме того, в Сальске обломки украинского БПЛА упали на дорогу и выбили стёкла в близлежащих домах.

Всего за ночь 22 марта силы ПВО ВС России сбили 47 украинских БПЛА. Из них шесть — над Ростовской областью.

Днем ранее, 20 марта, Саратов и Энгельс подверглись невиданной массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские силы ПВО сбили в небе над регионом 54 дрона. В результате обстрела в Энгельсской городской клинической больнице №1 частично выбило окна, а на городском аэродроме произошло возгорание. Было принято решение об эвакуации части жителей. В результате атаки ВСУ минимум 10 человек пострадали.