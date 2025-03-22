Москва, 22 марта, 2025, 11:41 — ИА Регнум. Шансы западных стран на то, чтобы отобрать у России ее замороженные золотовалютные резервы, пока являются совершенно мизерными. Такое мнение 22 марта высказал глава аналитического управления, главный экономист компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Шансы отобрать у России ее золотовалютные резервы, замороженные Западом за рубежом, на данный момент совершенно мизерные», — привело его слова «РИА Новости».

Эксперт напомнил, что большая часть этих российских активов находится под юрисдикцией Бельгии, которая пока отказывается от идеи их экспроприации.

Кузьмин пояснил, что бельгийская сторона не испытывает никаких симпатий к России, а боится возникающих при подобном варианте развития ситуации проблем с краеугольным принципом неприкосновенности собственности, что может подорвать доверие к ее финансовым институтам.

«При этом давление на Бельгию, думаю, будет сохраняться по мере того, как конфликт на Украине продолжается. Во всяком случае, со стороны ЕС. Что касается Вашингтона, то он вроде бы сегодня меняет свое отношение к Москве», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер 21 марта заявил, что в случае конфискации Западом замороженных активов России это будет актом войны, который не останется без последствий. Он также призвал лидеров стран ЕС не относиться к заблокированным российским активам как к копилке, деньги из которой можно потратить на что угодно.

Большая часть замороженных западными странами активов РФ находятся в международном депозитарии Euroclear, который базируется в Бельгии. По данным на конец 2024 года, там находилось 183 млрд евро заблокированных российских средств.

Президент РФ Владимир Путин ранее указывал на то, что конфискация замороженных активов России станет воровством, как бы это ни называли, которое не останется безнаказанным. По словам главы государства, такая кража приблизит разрушение с трудом созданной системы, десятилетиями обеспечивающей процветание Западу.