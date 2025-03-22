Москва, 22 марта, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен добыть украинский уран для представителей династии Ротшильдов, но боится, что его опередит Россия. Об этом 22 марта заявил политолог Александр Артамонов.

Pool/Global Look Press Эммануэль Макрон

«Ротшильды с Макроном предлагают [президенту США Дональду] Трампу обмен. Он добивается перемирия Украины с Россией, берет под контроль редкоземельные металлы и украинские АЭС. А Франция взамен за отправку небольшого экспедиционного корпуса под видом «миротворцев» получает урановые месторождения», — предположил эксперт.

Отмечается, что Макрон всячески пытается задобрить главу киевского режима Владимира Зеленского, в том числе с помощью отправки французских истребителей Mirage 2000 и миротворцев на территорию Украины. Однако наибольшую угрозу этому замыслу представляет Россия, которая может занять богатые ураном территории.

«Отсюда — угрозы Макрона в адрес Москвы, демонизация президента [РФ Владимира] Путина, поставки вооружений. За всем стоит материальный интерес», — уточнил Артамонов в беседе с изданием KP.RU 20 марта.

Согласно данным политолога, Макрон обязан своей политической карьерой работе в банке Rothschild & Cie в Париже, где за три года заработал €3 млн и стал «управляющим партнером», хотя особыми коммерческими талантами не обладал.

«Ротшильды всегда были за глобалистские структуры — в том числе за НАТО. Но сейчас для выживания НАТО нужно переложить большую часть расходов с Америки на Европу. Чтобы иметь возможность нести свою часть расходов, Франции нужна энергия. А с ней проблемы», — говорится в материале.

По словам Артамонова, на данный момент Париж располагает 56 ядерными реакторами, которые вырабатывают 70% энергобаланса страны, однако недавно потерял богатую ураном бывшую французскую колонию — Нигер, который в июле 2023 года приостановил экспорт урана во Францию. Отмечалось, что на эту страну приходится от 15% до 17% урана, который нужен Парижу для производства электроэнергии.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта Зеленский подтвердил прибытие на Украину французских истребителей Mirage 2000 и их боевое применение. Затем, 15 марта, Макрон пообещал отправить дополнительные истребители для перехвата ракет в небе, уточнив, что они могут прийти через третьи страны.

Кроме того, 20 марта газета Telegraph заявила о желании французского президента отправить европейских военных на украинскую территорию под видом миротворцев ООН. Издание уточнило, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер прилагают усилия по привлечению Евросоюза к отправке своих военных туда. 21 марта Зеленский заявил, что миротворцы ООН не смогут защитить Киев, и это решение не станет альтернативой гарантиям безопасности.

В начале февраля Трамп заявил, что хочет получать от Украины редкоземельные металлы в обмен на финансовую помощь. Затем Зеленский отметил, что США требуют от Украины компенсацию в размере $500 млрд в виде полезных ископаемых за уже оказанную помощь. 28 февраля в Белом доме обе стороны обсудили условия заключения сделки по металлам: киевский режим потребовал гарантий безопасности, а Трамп — перемирия с Россией. Зеленский отказался от предложения американского лидера, и сделка не состоялась. Тем не менее 21 марта глава Белого дома заявил о скором подписании сделки с Киевом по редкоземельным металлам.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также отметила, что Трамп предложил Киеву передать Вашингтону украинские энергообъекты, в том числе АЭС, для защиты инфраструктуры. По ее словам, такое решение станет лучшей защитой энергетики Украины.