Краснояружский район, Белгородская область, 22 марта, 2025, 11:15 — ИА Регнум. Водитель главы Краснояружского района Белгородской области погиб в результате атаки украинских дронов на регион. Об этом 22 марта сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

По его словам, трагедия произошла накануне в период эвакуации из района жителей, которые ранее отказывались покидать свои дома.

«Вчера погиб боец «Орлана». И погиб сотрудник администрации, водитель главы», — написал Гладков в Telegram-канале.

Мужчина, будучи сотрудником добровольной пожарной дружины, отправился к месту, где после взрыва загорелась сухая трава. В этот момент он попал под обстрел беспилотников и погиб. По словам главы региона, вся область скорбит вместе с родными и близкими.

Губернатор подчеркнул, что региональные власти всегда помогают семьям, потерявшим родных и близких, и сейчас стараются организовать максимальную помощь жителям района. Уже были выданы больше тысячи продуктовых наборов. Получить их можно в любом муниципальном образовании.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта боец «Орлана» погиб в момент, когда украинский беспилотник ударил по машине с пятью представителями подразделения. Атака была совершена в Ракитянском районе в селе Илек-Кошары. От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте до приезда медиков. Четверо его коллег получили ранения.

В этот же день ранее в Белгородской области один человек погиб и двое пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на хутора Добрино и Лобковка.