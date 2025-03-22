Рабочий посёлок Северомуйск, Бурятия, 22 марта, 2025, 11:24 — ИА Регнум. В бурятском поселке Северомуйске зафиксировали 16 случаев заражения сальмонеллезом среди вахтовиков, один из рабочих скончался. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба СУТ СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что 13 марта вахтовики отравились в столовой, расположенной на стройплощадке тоннеля Восточно-Сибирской железной дороги.

«В настоящее время пострадавшие находятся в медицинском учреждении под наблюдением врачей… Работа пищеблока приостановлена… Следователями следственного управления проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — добавляется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Следователи также проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта пять посетителей отравились в кафе китайской кухни в Благовещенске. Эксперты выявили более 2 т сырья и полуфабрикатов неизвестного происхождения. Все эти продукты утилизированы. Заведение закрыли.

2 февраля в отеле «Поречье» на юго-востоке Москвы произошло массовое отравление посетителей едой. Помощь врачей потребовалась по меньшей мере девяти гостям отеля. Предположительно, они отравились едой, заказанной с доставкой. Большинство пострадавших — дети. Они прибыли в Москву из Ростова-на-Дону для участия в танцевальном конкурсе.