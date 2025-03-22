Москва, 22 марта, 2025, 11:20 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России ликвидировали беспилотный летательный аппарат украинских формирований в небе над Белгородской областью. Об этом 22 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что дрон противника был сбит около 09:20 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 22 марта российские силы ПВО нейтрализовали 47 украинских беспилотников над несколькими регионами России. Из этого числа 12 дронов сбили над Воронежской областью, 11 — над Белгородской, шесть — над Ростовской, четыре — над Волгоградской и три — над Астраханской. По одному БПЛА удалось уничтожить в небе над Брянской, Курской и Самарской областями, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Вечером 21 марта российские военные сбили два украинских беспилотника в небе над Белгородской и Курской областями. Уточнялось, что БПЛА были уничтожены дежурными средствами ПВО.