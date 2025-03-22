Суджа, Курская область, 22 марта, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ рассказал о новых фактах издевательств над мирными жителями Суджанского района Курской области со стороны украинских военнослужащих. Об этом 22 марта сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Кадр из видео

Она уточнила, что сотрудники СК РФ продолжают работать с населением Курской области, которое пострадало от преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Очевидцы рассказывают следователям об актах насилия украинских националистов, о том, как они убивали мирных жителей и солдат ВС РФ на ранее оккупированной территории.

«Работа следствия по установлению обстоятельств преступлений украинских вооруженных формирований будет продолжена до привлечения к уголовной ответственности всех причастных», — подчеркнула она на видео, опубликованном СК.

Петренко рассказала о случае в Суджанском районе, который произошел 21 августа прошлого года. По словам жительницы села Казачья Локня, украинские военнослужащие жестоко пытали и убили российского солдата. Позже, 7 августа, в том же селе военные ВСУ расстреляли в спину мужа местной жительницы, который шел в продуктовый магазин. Помимо этого, 19 января ВСУ нанесли ракетный удар по Судже, в результате которого погибла женщина.

Официальный представитель СК также напомнила, что в августе прошлого года в селе Заолешенка Суджанского района украинские военные убили местного жителя, проезжавшего по улице на велосипеде. Следователям рассказали еще несколько случаев издевательств и убийств мирных жителей. Петренко добавила, что сбор информации о зверствах киевского режима будет продолжаться.

Зверства киевских боевиков в Курской области расследует Следственный комитет России. В конце января 2025 года следователи установили причастность пяти украинских военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады к убийству 22 мирных жителей села Русское Поречное. Боевики признались, что с 28 сентября по 24 ноября прошлого года они убили там 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, они изнасиловали и совершили насильственные действия сексуального характера в отношении восьми женщин, которых также впоследствии убили.

13 сентября сообщалось, что число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили ранее в СК России.

Установлено, что украинские войска в Курской области создавали подобия концентрационных лагерей для мирных жителей, указал в докладе посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. ВСУ использовали жителей региона, чтобы иностранные журналисты, незаконно прибывшие на российскую территорию, снимали пропагандистские сюжеты. В частности, в подвалы интерната в Судже согнали от 70 до 100 мирных граждан, которых «подвергали моральному насилию» и снимали.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Известиям» 11 февраля обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского в сокрытии масштабов катастрофы ВСУ в Курской области. Она полагает, что именно поэтому глава киевского режима делает заявления о возможном обмене территориями с Россией.