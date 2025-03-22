Вашингтон, 22 марта, 2025, 10:54 — ИА Регнум. Операция армии России «Поток», в ходе которой российские военные прошли по газопроводу под Суджей, вызвала панику в рядах украинских формирований в приграничных районах Курской области. Об этом 22 марта сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Станислав Красильников/РИА Новости

По словам авторов статьи, на тот момент ситуация для украинских войск в курском приграничье была уже критической.

«Российские военные прорвали украинские линии, пробравшись через газовую трубу 8 марта. Армия Украины заявила, что предотвратила попытку [наступления]. Украинские бойцы заявили, что это вызвало панику», — говорится в публикации.

Уточняется, что в результате начавшейся паники несколько полевых командиров украинских формирований отдали приказы об отступлении до получения дальнейших распоряжений от своего командования.

Участвовавшие в операции «Поток» бойцы спецназа «Ахмат» 13 марта в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой рассказали, что у некоторых военных в трубе начинались галлюцинации. При этом российские солдаты поддерживали друг друга, и им было морально легче идти.

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов 12 марта заявил, что операция «Поток» («Труба») стала полной неожиданностью для украинской армии. В ходе нее свыше 600 российских военных прошли около 15 км по трубе и вышли в глубокий тыл врага.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 17 марта рассказал, что президент России Владимир Путин пообщался с участниками операции «Поток». Их наградят после соответствующих представлений Минобороны РФ, добавил представитель Кремля.