Майами, США, 22 марта, 2025, 10:46 — ИА Регнум. Шестая ракетка мира россиянка Мирра Андреева одержала победу в матче с соотечественницей Вероникой Кудерметовой в рамках второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами. Таким образом, на счету спортсменки 20 побед в сезоне, 13 из которых — подряд. Показатель является лучшим среди представительниц WTA-тура в 2025 году.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева Мирра Андреева

Встреча, прошедшая в ночь с 21 на 22 марта, завершилась со счетом 6:0, 6:2. Матч продлился 1 час 8 минут. Андреева четырежды подала навылет, не допустив ни одной двойной ошибки и реализовав пять из девяти брейк-пойнтов. Кудерметова допустила пять двойных ошибок, не выиграв за встречу ни одного из двух брейк-пойнтов.

В третьем круге Андреева поборется с американкой Амандой Анисимовой.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта Андреева обыграла представительницу Белоруссии, первую ракетку мира Арину Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила чуть более двух часов.

В феврале россиянка одержала победу над представительницей Дании Кларой Таусон в финале турнира категории WTA-1000 в Дубае. Для Андреевой это был первый титул категории WTA-1000 в карьере.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. В финале она сыграла вместе с россиянкой Дианой Шнайдер.