Курск, 22 марта, 2025, 10:50 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили боеспособные подразделения с курского направления на красноармейское. Об этом 22 марта рассказал командир расчета БПЛА Supercam S350 1-й «Славянской» бригады 51-й армии группировки «Центр» Андрей Мартьянов.

Peter Druk/Global Look Press

«Сейчас, в данном этапе работаем на Красноармейском (Покровском) направлении, противник сопротивляется интенсивно, насколько известно нам по данным, которые нам передают, сюда очень много подразделений перевели с Курского направления — боеспособных на данном этапе. Соответственно, противник у нас здесь силен еще. Пока, чтобы он куда-то бежал, мы этого не наблюдаем», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что российские разведывательные дроны обнаруживали в районе танки и артиллерию. Было видно передвижение и ротацию личного состава ВСУ. Кроме того, рассказал командир, украинские войска подвозили боеприпасы и провизию на позиции.

Российский военный пояснил, что разведывательные БПЛА работают для прикрытия пехоты, выявления опорных пунктов и техники противника. Также операторы дронов помогают наводить артиллерию на цели и вести объективный контроль работы союзной авиации.

«Стараемся, работаем, летаем на этом направлении. Чем мы больше летаем, тем больше сбережем жизни пехоты соответственно. Давим — пехота продвигается вперед, артиллерия стреляет, танки ездят, авиация работает, мы помогаем», — заключил Мартьянов.

Глава ДНР Денис Пушилин 16 марта сообщил, что российские военные смогли стабилизировать ситуацию на красноармейском (покровском) направлении. По его словам, на данный момент украинские подразделения поставили себе задачу как можно дольше сдерживать российские войска на данном участке.

Об улучшении положения ВС РФ под Красноармейском Пушилин также рассказал 9 марта. По его словам, украинские формирования начали перебрасывать дополнительные силы с курского направления. Глава ДНР отметил, что украинское командование отдает приказы о контратаках, не жалея личного состава ВСУ.

Как передавало 27 февраля ИА Регнум, украинские формирования на фоне стремительного продвижения ВС России несут большие потери на красноармейском направлении. В связи с этим бойцы ВСУ пытаются покинуть позиции или сдаться в российский плен. Так, командир ВСУ с позывным Сигма угрожал бойцам расстрелом за отказ наступать у Красноармейска.