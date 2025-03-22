Париж, 22 марта, 2025, 10:36 — ИА Регнум. У летающих на французских истребителях Mirage 2000 пилотов украинских формирований нет достаточного опыта для выполнения боевых задач, потому что восьми месяцев обучения для его получения недостаточно. Об этом 22 марта заявил французский эксперт в сфере авиации, геополитический и стратегический аналитик Сириль де Латтр.

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«У Воздушных сил Украины есть молодые летчики, которых мы называем «летчиками-младенцами», с небольшим опытом полетов, с катастрофическим уровнем английского, не говоря уже о французском, и им нужно за восемь месяцев научиться тому, чему наши летчики учатся на родном языке за 4,5 года. Это невозможно», — процитировал его слова ТАСС.

Эксперт уточнил, что при такой короткой программе подготовки предполагается сокращение обучения и удаление некоторых элементов подготовки, из-за чего у украинской армии не будет возможности использовать эти истребители.

«Про обучение летчиков мы знаем, что это простые риски. <…> Но это сделанный выбор, и это очень плохой выбор, это означает, что мы можем ожидать, что летчики Mirage 2000 не будут украинцами, потому что это будет настоящей антирекламой, если Mirage 2000 будет сбит в первом же вылете», — отметил де Латтр.

По его мнению, имеется серьезная вероятность того, что первые боевые вылеты на французских истребителях буду совершать не украинские пилоты. Эксперт пояснил, что такие летчики будут ходить в украинской форме, однако их наймут через компании, такие как Dеfense Conseil International.

«Я знаю, что уже есть французские летчики, которые работают в этой компании, которая является частной военной компанией, но французское государство является ее акционером», — рассказал де Латтр.

Многоцелевые истребители четвёртого поколения Mirage 2000 были разработаны в 1970-х годах и сняты с производства в 2007 году.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон 15 марта заявил, что французские власти могут передать киевскому режиму дополнительные истребители Mirage 2000, в том числе из не использующих их третьих стран. По данным газеты Le Parisien, это может быть связано с ранее объявленным успешным применением такого истребителя для перехвата ракеты в воздушном пространстве над контролируемой Киевом территорией.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 6 февраля подтвердил, что первая партия истребителей Mirage прибыла на Украину. Он добавил, что французская сторона на протяжении нескольких месяцев обучала украинских летчиков пилотированию этих самолетов.

Депутат Государственной думы Леонид Ивлев отметил, что в этом случае Париж отдает Киеву то, что ему не нужно. Он также сравнил истребители Mirage с чемоданом без ручки, который нести тяжело, а выбросить жалко.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал на то, что никакие поставки вооружений Киеву не изменят ход спецоперации. Российские военные уничтожали и будут уничтожать западную военную технику, подчеркивал глава государства.