Москва, 22 марта, 2025, 10:27 — ИА Регнум. В Москве внезапно скончался мастер спорта СССР по боксу Павел Котов, спортсмену было 64 года. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Федерации бокса Москвы.

Федерация Бокса России Павел Котов

По данным «Московского комсомольца» (МК), Котов потерял сознание во время тренировки в боксерском зале спорткомплекса «Крылья Советов», где спортсмен руководил клубом «Здоровая нация». Сохранить жизнь Котова не смогли.

Возможной причиной смерти спортсмена называют сердечный приступ.

Также столичная Федерация бокса выразила соболезнования родным и близким Котова.

Павел Котов — мастер спорта СССР по боксу, трехкратный чемпион Москвы, финалист Кубка СССР, победитель и призер всесоюзных и международных турниров.