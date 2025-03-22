Люберцы, Московская область, 22 марта, 2025, 10:22 — ИА Регнум. В подмосковных Люберцах подростку выстрелили в лоб из сигнального пистолета. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе главного управления СК РФ по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Предварительно, вечером на улице Карла Либкнехта между группой несовершеннолетних произошла драка, в ходе которой один из участников выстрелил в другого из сигнального пистолета. Пострадавшего привезли в больницу с ожогом лба.

«В настоящее время следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганства», — указано в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители устанавливают всех участников конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября неизвестный на фудкорте на Комендантской площади в Санкт-Петербурге выстрелил в 15-летнюю девочку из сигнальной ракетницы. Она обратилась за помощью к медикам с ожогом левого предплечья.

14 сентября в Хабаровске школьник выстрелил из сигнальной ракетницы в своего сверстника. В результате инцидента пострадавший получил телесные повреждения. Следствие возбудило уголовное дело в отношении подростка по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).