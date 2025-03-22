Москва, 22 марта, 2025, 10:25 — ИА Регнум. В нынешней ситуации, когда Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%, а кредитные организации при этом ухудшили условия по депозитам, россиянам стоит выбирать долгосрочные вклады. Такое мнение 22 марта высказал главный аналитик Банки. Ру Богдан Зварич.

Александр Манзюк/ТАСС

Эксперт пояснил, что на сегодняшний день рассчитываемая Банком РФ средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков уже стала ниже ключевой. Зварич не исключил, что ЦБ в связи с этим даст сигнал о возможности смягчения денежно-кредитной политики на одном из ближайших заседаний. И этот факт может стать причиной дальнейших ухудшений условий по вкладам в российских банках, подчеркнул аналитик.

«В такой ситуации, возможно, вкладчикам имеет смысл пересмотреть тактику. До последнего времени они опирались на краткосрочные депозиты, а самыми популярными были вклады на три и шесть месяцев, на которые суммарно приходилось более половины спроса. Сейчас же имеет смысл рассмотреть возможность открытия долгосрочного депозита», — посоветовал россиянам Зварич во время беседы с агентством «Прайм».

Он уточнил, что благодаря такому выбору клиенты банков смогут зафиксировать повышенные ставки и сохранить выгодные условия на более продолжительный период.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 21 марта заявила, что ситуация, когда ставки по депозитам оказываются выше ключевой, является нестандартной, сейчас положение нормализировалось. Глава ЦБ напомнила, что ставки по депозитам в ноябре–декабре 2024 года были выше ключевой в том числе потому, что банки ожидали дальнейшего ужесточения кредитной политики. Сейчас же спреды между ставками по депозитам и ключевой уменьшились, поскольку ЦБ откорректировал график соблюдения норматива ликвидности для банков.

Ранее в тот же день Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В регуляторе отметили, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Набиуллина отметила, что вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки уменьшилась. По ее словам, решения будут зависеть от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году.