США, 22 марта, 2025, 10:22 — ИА Регнум. Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в городе Лас-Крусес (американский штат Нью-Мексико). Об этом 22 марта сообщил местный телеканал CBS4 Local со ссылкой на городское отделение полиции.

Michael Ho Wai Lee/Global Look Press

«Сообщается о нескольких людях, получивших огнестрельные ранения в парке Янг в Лас-Крусесе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехало множество правоохранителей. Какие-либо подробности инцидента не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта не менее 12 человек были ранены при стрельбе в пабе в центре канадского города Торонто. На посетителей заведения напал мужчина в черной балаклаве, который затем скрылся на серебристой машине.

Ранее, 3 марта, пять человек пострадали в результате стрельбы на параде Марди Гра в городе Франклинтоне (штат США Луизиана). Состояние одного из пострадавших оценивалось как критическое.